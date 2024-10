Tennis, il Tc Prato femminile batte Parioli Roma. Pareggio in rimonta per il Tc Bisenzio

Prato, 21 ottobre 2024 - Una bella vittoria per la squadra femminile del Tennis Club Prato e un importante pareggio per il team maschile del Tennis Club Bisenzio nella terza giornata del campionato di tennis di serie A2. Nel confronto diretto con il Tc Parioli Roma, la squadra capitanata da Claudia Romoli supera 3-1 la formazione romana che era a punteggio pieno. Tatiana Pieri sconfigge agevolmente (6-0, 6-1) Francesca Gandolfi, mentre viene sconfitta la spagnola Irene Burillo (Tc Prato) da Tena Lukas, che si impone con il risultato di 5-7, 6-3, 7-5 in una sfida durata più di due ore. Poi Viola Turini riporta in vantaggio le laniere superando 6-1, 6-4 Martina Di Giuseppe. La capitana Romoli per il doppio decisivo schiera Turini e Pieri contro Lukas e Beatrice Lombardo: le giocatrici di casa vincono il primo set 6-1 e riescono a prevalere anche nel secondo set, seppur solo al tie break, vinto per 7-4 dando il terzo punto alla squadra e la seconda vittoria consecutiva dopo quella con la Stampa Sporting Torino. "Mi sono trovata subito bene con le compagne e al circolo - spiega Tatiana Pieri - tra l'altro anche mio padre aveva giocato per il Tc Prato e quindi è un pò un ritorno a casa. La squadra è competitiva e siamo partite bene ma vogliamo raggiungere l'obiettivo della promozione e siamo concentrate per essere pronte tutte le domeniche". Domenica prossima è in programma la trasferta in Puglia contro l'Apem Capertino capolista del girone con 9 punti.

A livello maschile arriva un bel 3-3 tra Tc Bisenzio e Ct Zavaglia, con la formazione romagnola che nei primi due singolari si porta sul 2-0 grazie alle affermazioni di Carlo Alberto Caniaro su Imanol Lopez Morillo per 6-3, 6-4 e di Daniel Bagnolini, che sconfigge 6-3, 6-3 Andrea Militi Ribaldi. La rimonta arriva grazie a Cosimo Banti, che prevale 6-3, 6-3 su Luca Tomasetto, e a Samuele Pieri, che ha la meglio di Nerman Fatic (numero 352 al mondo) per 3-6, 6-4, 6- 3 dopo due ore e mezza di partita. Nei doppi Fatic-Caniato superano 6-3, 6-2 Banti-Militi Ribaldi e il tandem Pieri-Lopez prevale su Tomasetto e Bagnolini per 6-3, 6-3 per il 3-3 finale che accontenta entrambe le formazioni "Sono contento della prestazione - spiega Samuele Pieri - ho giocato con attenzione e nei momenti importanti sono riuscito ad essere efficace. Era importante andare 2-2 per giocarsi la sfida ai doppi. Il mio obiettivo è entrare nei primi 500 al mondo entro fine anno". Per il Fabbricone prossima settimana trasferta contro il Ct Maglie.