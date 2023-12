Super Kickers Narnali Al comando in solitaria

Nuova capolista nel campionato di calcio a 11 targato Uisp. Al comando in solitaria salgono i Kickers Narnali, che grazie alla vittoria per 3-0 ottenuta contro il sempre coriaceo Bellini Giacomo Bacchereto (fermo a metà del tabellone con 8 punti) salgono a quota 18 e guardano tutti dall’alto. Le avversarie dirette rallentano. Solo il Tavola tiene il passo e scatta in seconda posizione a quota 17 punti grazie al successo per 2-0 ottenuto contro il fanalino di coda ancora a secco Avis Verag Prato Est. Sono 17 anche i punti del Giusti Stefano Comeana, che però nello scontro diretto ai piani alti con il S. Ippolito non va oltre il pareggio, perdendo il comando del gruppo e lasciando anche gli avversari di giornata blucerchiati in corsa per le primissime posizioni con 15 punti. Il Signa 2007, a riposo, rimane a quota 13 e viene raggiunto dal Prato Asd, bravo ad imporsi con un netto 3-0 sulla Polisportiva S. Andrea (bloccata nei bassifondi a quota 5) e a portarsi a ridosso delle zone alte del tabellone. Risale la china anche il Phoenix, che torna a ruggire con un pesante 4-1 rifilato al Real Chiesanuova (quartultimo con 5 punti) e raggiunge quota 12 in classifica generale.

Nello scontro diretto delle zone basse Vergaio 2003 e Prato City decidono di non farsi troppo male e impattano sull’1-1, salendo rispettivamente a quota 4 e a quota 1 punto. In classifica marcatori per il momento comanda ancora La Rosa, bomber dei Kickers Narnali, con 5 reti già realizzate. Inseguono Carpino del Vergaio e Sciannamè ancora dei Kickers, entrambi a quota 4. Poi Acciaioli del Phoenix, Bozzoni del Tavola, Carli del Prato Asd, Mancini del Signa 2007 e Mannucci del Phoenix, tutti a quota 3 realizzazioni. Le sfide del prossimo turno: Giusti Stefano Comeana-Avis Verag Prato Est; S. Andrea-Real Chiesanuova, Prato Asd-Tavola, Prato City-S. Ippolito, Bellini Bacchereto-Vergaio 2003; Signa 2007-Kickers Narnali.

L.M.