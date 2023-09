Stefanini attende il ranking Wta

A breve sarà pubblicato un nuovo aggiornamento del ranking WTA, che con tutta probabilità la vedrà perdere qualche posizione ed uscire di nuovo dalla "top 100". Per ora però, Lucrezia Stefanini può tracciare un bilancio positivo di questo periodo, visto che il rendimento nelle ultime uscite le ha consentito di risalire sino alla 100esima posizione nella classifica delle migliori tenniste del mondo (dopo che lo scorso agosto era al posto n.99).

La 25enne di Carmignano è reduce dall’eliminazione ai quarti di un torneo in Francia, a Le Neuborg: è stata eliminata un po’ a sorpresa dalla francese Fiona Ferro ((6-2-, 6-3). Poco male, ad ogni modo: le sue statistiche parlano ancora di una percentuale di successi del 56,15%, alla luce delle 274 vittorie in 488 incontri disputati in carriera. E prima di prepararsi al 2024, l’obiettivo resta quello di chiudere in bellezza un 2023 a dir poco magico per la giovane tennista.