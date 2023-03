Startit vince in casa contro il Viareggio

La vittoria per 6-1 al PalaRogai contro il Pumas Ancora Viareggio nell’ottava giornata del campionato di serie B di hockey su pista, non basta allo Startit Prato per restare in vetta da solo nel girone E. I rivali dell’Hockey Club Castiglione, infatti, rispondono per le rime ai biancazzurri, firmando una goleada casalinga contro il fanalino di coda del gruppo, l’Hockey Roller Grosseto. Il match finisce col punteggio di 11-2 e consente ai locali di agguantare Prato a quota 18 punti in classifica, con una peggiore differenza reti, ma avendo vinto lo scontro diretto. Al netto di quanto possa dire la classifica, comunque l’Hockey Prato sembra la favorita per la vittoria del girone. Non solo per le 6 reti rifilate a Viareggio, firmate da Benelli, Alberto Capuano (tripletta), Poli e Bianchi, ma per quanto mostrato in pista. E il 22 aprile Prato potrà giocare lo scontro diretto fra le mura amiche del PalaRogai.