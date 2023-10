"Soddisfatto, bella prestazione. Punto da cui dobbiamo ripartire"

"Una bella prestazione. Un risultato positivo, che però non deve essere un punto di arrivo ma un punto di partenza". E’ lucidissimo nella sua analisi Raffaele Novelli, allenatore del Prato, nonostante una certa euforia che si respira nell’area degli spogliatoi dopo il 3-0 rifilato nel derby alla quotata Aglianese, primo successo dei biancazzurri nel girone D di serie D. "Nella prima parte di gara siamo andati molto bene. Dobbiamo capire che bisogna giocare allo stesso modo anche nel secondo tempo. Invece ci siamo fermati un pochino e abbiamo pensato più a gestire la palla. Secondo me il rispetto per gli avversari è anche continuare a giocare al massimo fino all’ultimo – insiste Novelli –. Non abbiamo risolto niente. E’ solo un punto di partenza. Se daremo continuità ai risultati anche nelle prossime gare potremo dire la nostra. Vedo un potenziale di squadra che può migliorare ancora". E il tecnico biancazzurro precisa: "Non abbiamo permesso all’Aglianese di giocare più di tanto, anche se hanno qualità ovunque, in qualsiasi reparto – conclude Novelli -. La squadra ha avuto entusiasmo. Non dobbiamo esaltarci come non dovevamo deprimerci prima. Mettiamo da parte i festeggiamenti e ripartiamo a lavorare a testa bassa, per evitare illusioni e difficoltà future. Non dobbiamo accontentarci, ma continuare a guardare avanti e a migliorare".

L.M.