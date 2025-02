Sincro, la montemurlese Marchetti medaglia d'oro ai campionati italiani

Prato, 11 gennaio 2025 - E' stata sin da giovanissima la punta di diamante della Futura per quanto riguarda il nuoto sincronizzato, iniziando da quando nel 2019 si laureò campionessa italiana di categoria insieme alla compagna di squadra Greta Franzè. Aveva lasciato il club al termine della scorsa estate, dopo innumerevoli medaglia e piazzamenti internazionali colti in Nazionale giovanile, unendosi alla Rari Nantes Savona per crescere ulteriormente. E la crescita tecnica di Ginevra Marchetti ha fatto registrare un nuovo capitolo: insieme all'altro ex-Futura Gabriele Minak (anche lui passato a Savona) ha conquistato la medaglia d'oro nel “duo mix” nel corso del campionato italiano juniores svoltosi pochi giorni fa ad Ostia. Risultati che ne confermano il rendimento in crescendo e che le hanno spalancato le porte della Nazionale: la diciottenne montemurlese (che ha ricevuto i complimenti del sindaco di Montemurlo Simone Calamai e dell'assessore allo sport Valentina Vespi) si trova al Centro federale di preparazione olimpica dell'Acqua Acetosa a Roma, dove si sta allenando in vista dei prossimi impegni internazionali.

G.F.