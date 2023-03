Sant’Angelo al "Trofeo Leonardi" Il team di Carmignano è quinto

Il "Trofeo Stefano Leonardi" di judo è andato in archivio proprio nei giorni scorsi. A Camaiore si sono sfidati sul tatami decine e decine di atleti provenienti da tutta la Toscana (e non solo) nelle varie categorie agonistiche. E fra loro c’erano anche i judoka del Kodokan Sant’Angelo, che alla luce della somma delle singole prestazioni hanno fatto sì che il sodalizio carmignanese agguantasse la quinta posizione finale nella classifica delle società. Sono saliti sul gradino più alto del podio Davide Biagiotti, Riccardo Canepari, Asia Lombardi e Rachele Bargelli. Medaglia d’argento invece per Daisy Palumbo, Sara Pagliai e Daniel Palumbo. Da segnalare, a seguire, la settima posizione di Marco Ermini fra gli "esordienti B – 66 kg" e la nona dell’esperto Edoardo Bramini, nella categoria "senior - 73 kg". Gli agonisti hanno quindi ripreso gli allenamenti in vista di questa seconda parte di stagione che si conferma tanto impegnativa quanto ricca di soddisfazioni. E l’obiettivo resta quello di confermarsi su questi standard di rendimento anche nelle prossime uscite, arricchendo ulteriormente il medagliere.