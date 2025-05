Kabel sconfitta in semifinale: Massa Carrara in finale dopo una stagione combattuta

Stagione finita per la Kabel al termine di una stagione comunque col sorriso per il percorso portato avanti.

Alla Kabel non riesce l’impresa. Prato vince il primo set ma poi si perde e lascia strada ad un Massa Carrara che, nel doppio confronto, ha meritato di approdare in finale. In regular season Prato aveva strapazzato due volte la squadra di Cei. In questi play off, però, gli apuani si sono presi la rivincita contro una Kabel che, complessivamente, ha giocato tre buoni set, quelli vinti nelle due gare, naufragando negli altri sei, quelli persi.

Kabel che, out Villani, ha dovuto rivoluzionare la formazione ed ha perso sicurezze. Non può bastare però questo a spiegare le due brutte gare contro Massa. Prato è sembrata arrivare a questa semifinale stanca, soprattutto di testa, quasi svuotata. Massa, nonostante l’età media notevolmente più alta della sua rosa, ci è invece arrivata da sfavorita ed ha giocato libera approfittando delle difficoltà pratesi.

Peccato, un po’ di rammarico, ma applausi ugualmente meritati per un gruppo Kabel che ha disputato una bella stagione, dal finale amaro.

Volley Prato in campo così nell’ultima partita: Alpini l., Corti, Conti, Civinini, Bandinelli, Sottani, Grasso, Postiferi, Nincheri, Trancucci, Meoni, Noferi, Parenti, Mazzinghi. Allenatore Novelli. Parziali a favore di Massa Carrara: 15-25; 25-17; 25-16; 25-17.