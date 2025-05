Rugby giovanile, il Gispi trionfa a L'Aquila e a Modena

Prato, 31 maggio 2025 - I Tigers di Luca Nuti e Lorenzo Vannini hanno chiuso la fase-promozione del campionato di Serie C di rugby al quarto posto. E con la stagione della prima squadra ormai andata in archivio, a prendersi la scena sono state le formazioni giovanili, da sempre vero motore del Gispi (e del movimento rugbistico cittadino) capaci di ottenere il primo posto in due competizioni di livello nazionale. Iniziando dal “Torneo Mucchi”, andato in scena pochi giorni fa a Modena, che ha visto tre squadre di “gispolotti” salire sul podio: l'U12 e l'U10 si sono rivelate le migliori, aggiudicandosi il torneo nelle rispettive categorie. E l'U8 è arrivata seconda, dando comunque un contributo fondamentale nel far sì che il sodalizio pratese (in virtù dei risultati conseguiti) venisse premiato come miglior società della rassegna rugbistica. Buone notizie sono arrivate anche dall'Abruzzo: nel capoluogo abruzzese si è infatti svolto il “Torneo Polisportiva L'Aquila” e sono stati proprio i giovanissimi del Gispi U14 ad imporsi, conquistando il successo finale. Successi arrivati peraltro nel ventennale della vittoria del campionato nazionale da parte dell'U15: proprio a Modena, nella primavera del 2005, un manipolo di quindicenni guidato da Edoardo Gori (futuro capitano della Nazionale italiana di rugby) riuscì a salire sul trono tricolore. "I ragazzi e le ragazze hanno dato tutto, in campo e fuori. Tre primi posti, un secondo posto e il premio come miglior società a Modena: sono risultati che parlano da soli, ma dietro ci sono settimane di lavoro, passione e spirito di squadra – ha commentato il presidente del Gispi, Fabrizio Bertocchi, a proposito degli ultimissimi riscontri - un grazie enorme allo staff, che sta affrontando il periodo più intenso dell’anno: ogni weekend è pieno zeppo di appuntamenti e non tutti i club riescono a reggere questi ritmi con costanza, organizzazione. E con questi risultati”

G.F.