Rlc si consolida al secondo posto

Continua la serie vincente della Rlc Sistemi, che consolida il secondo posto in classifica superando Basket Golfo Piombino per 57-54 e salendo a 34 punti in serie B femminile regionale. La partita inizia con le ospiti molto rapide a rientrare che cercano di correre, le pratesi partono meglio, ma poi vengono sorprese dalla velocità delle padrone di casa, e che vanno al primo riposo avanti 13-12. Nel secondo quarto Prato accentua la difesa e per la squadra di casa si fa più dura, considerando la differenza fisica fra le due formazioni. La Rlc Sistemi arriva all’intervallo lungo avanti 27-21. Al rientro in campo Piombino cerca il riaggancio, attaccando e riducendo il margine fino al 38-44 con il quale si arriva al terzo break. Nel quarto finale le padrone di casa mettono in difficoltà le pratesi, brave poi a portare a casa il successo. Stasera alle 21.15 altra gara tosta per la Rlc Sistemi, che ospiterà Pontedera alle Toscanini. Il tabellino del match infrasettimanale: Resti ne; Sautariello 4; Vannucchi10; Mandroni 12; Borghesi 5; Billi 4; Trucioni 5; Ponzecchi 8; Popolo 5; Franchini 4. All Pavi Degl’Innocenti.

L.M.