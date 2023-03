Rlc mette il turbo e batte il Pontedera

Secondo posto e play off in cassaforte per la Rlc Sistemi in serie B femminile regionale. La squadra pratese, grazie al successo per 65-52 ottenuto contro Pontedera e alla contemporanea sconfitta di La Spezia in casa di Nico Basket, salgono a quota 36 punti e blindano il secondo posto in classifica. Partenza col turbo inserito per la Rlc Sistemi, che chiude il primo quarto avanti 23-7. Pontedera comunque non demorde e prova a riemergere nel secondo quarto, riuscendo ad avvicinarsi specie in apertura di parziale. Soltanto una gran difesa di squadra nei minuti finali, coadiuvata da qualche buona soluzione offensiva, manda Prato al riposo ancora avanti sul 34-19. Al rientro in campo dagli spogliatoi la gara è equilibrata, ma le laniere difendono il vantaggio accumulato e arrivano all’ultima sosta sul 52-38. Nell’ultimo quarto coach Pavi Degl’Innocenti ruota tutte le sue giocatrici e la partita si chiude con un successo fondamentale per Prato. Ecco il tabellino Rlc Sistemi: Vannucchi 16; Billi 13; Ponzecchi 4; Franchini 2;Sautariello 7; Trucioni 6; Borghesi; Mandroni 13; Popolo 2; Lastrucci 2. All. Pavi Degl’Innocenti.