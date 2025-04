Ritorna il 4° trail “Sul sentiero tramonto di un’alba”

Prato, 21 aprile 2025 – Dopo il grande successo dello scorso anno, domenica 27 aprile torna a Figline una delle manifestazioni più suggestive del panorama trail toscano: il 4° Trail "Sul sentiero tramonto di un’alba", organizzato con passione dall’ASD 9 Martiri di Figline con il patrocinio del Comune e della Provincia di Prato e sotto l’egida del Comitato UISP di Prato. La partenza, come da tradizione, sarà dal Circolo di Figline, punto di riferimento della comunità locale. I partecipanti potranno scegliere tra due affascinanti percorsi non competitivi, da 11 e 19 km, che si snodano lungo i boschi e i crinali del Monte Javello, attraversando un tracciato ricco di storia e memoria. Il sentiero ripercorre le vie battute dai partigiani della Brigata Buricchi, che proprio su questi monti trovarono rifugio prima di essere catturati e, tragicamente, impiccati dai nazisti il 6 settembre 1944 nel paese di Figline. Una corsa, dunque, che è anche un cammino nella memoria, per non dimenticare. Marcello Calamai, presidente dell’ASD 9 Martiri, conferma che è tutto pronto per accogliere i partecipanti e garantire un’esperienza organizzata nei minimi dettagli.

Per informazioni è possibile contattarlo al numero 338 218 5718. Al termine della gara sarà possibile, su prenotazione, pranzare presso il circolo nei pressi dell’arrivo, per concludere in convivialità una giornata all’insegna dello sport, della natura e della storia. Il servizio fotografico ufficiale sarà a cura della ETS Regalami un sorriso, a testimoniare ancora una volta come lo sport possa diventare anche veicolo di memoria, solidarietà e bellezza.