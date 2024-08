Serie C, il montemurlese Pucciarelli fra Vis Pesaro e l'idea Pistoiese

Prato, 4 agosto 2024 - Pesaro da un lato, Pistoia dall'altro. E' il bivio davanti al quale si trova Manuel Pucciarelli ormai da qualche settimana, che riguarda il suo futuro agonistico: da un lato il calciatore di Montemurlo ha già ricominciato gli allenamenti con la Vis Pesaro agli ordini del nuovo tecnico Roberto Stellone, ma stando ai “rumors” di mercato la suggestione Pistoiese non sarebbe del tutto tramontata. “Puccia” non sarebbe però del tutto convinto di legarsi agli arancioni anche perché ciò vorrebbe scendere in Serie D.

Per quanto diventerebbe il leader tecnico di una squadra in corso di ricostruzione per tornare fra i pro. E poi il nuovo mister lo ha comunque impiegato nell'amichevole disputata nelle scorse ore dalla Vis contro il Fossombrone e vinta dai pesaresi per 4-1. Manuel è stato fra i più propositivi pur non segnando e se la salute lo assiste conta di riuscire a ritagliarsi un minutaggio notevole anche nella nuova stagione, rimanendo dunque in Serie C. Ecco perché al momento l'opzione-Pistoiese resta sullo sfondo, per quanto non sia ancora stata archiviata in maniera definitiva a quanto pare: potrebbe decollare nell'ipotesi in cui Stellone dovesse comunicargli l'intenzione chiara di fare a meno di lui per il “nuovo corso”.

L'attaccante trentatreenne era arrivato nelle Marche dall'Australia nel 2022, mettendo a segno 2 reti in 21 partite alla sua prima annata. Quando gli infortuni gli hanno dato tregua, non ha avuto problemi a ricordare perché sia riuscito nel corso della sua carriera a giocare 136 volte in Serie A con Empoli e Chievo. Ha contribuito a tenere a galla la Vis nella “regular season” della Serie C 2023/24, segnando 4 volte in 36 apparizioni. E le successive 2 reti nelle 2 partite dei playout portano il totale a 38 apparizioni con 6 gol: i tempi della Serie A appaiono lontani, ma in C Pucciarelli può ancora fare la differenza. E l'impressione è che voglia restarci ancora.