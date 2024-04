Promozione. Il Viaccia è in crisi. Sconfitta col Lugo

Niente da fare per il Viaccia, che non riesce più a vincere una partita nel girone A di Promozione. Stavolta i ragazzi di Ambrosio vengono superati per 2-0 a domicilio da un Luco in grande spolvero e rimangono inchiodati a 32 punti, non ancora certi di evitare i play out. Primo tempo a ritmo basso visto il caldo asfissiante. Portieri inoperosi. Meglio il Viaccia nei primi 15 minuti con due tiri da fuori alti di Ferroni e Bastogi. Poi esce il Luco e prende in mano le redini del match, senza creare particolari occasioni. Nella ripresa, al 54’, pericolosi i pratesi con una punizione dal limite di Bastogi. Al 12’ punizione dal limite per il Luco: Maenza calcia, pallone deviato dalla barriera e 1-0 per gli ospiti. All’85’ Parri da dentro l’area realizza il 2-0 per il Luco.

Viaccia: Biancalani, Maiolino, Melani, Martin, Carlesi, Ferroni, Sforzi, Medini, Tomberli, Bastogi, Querci. A disp.: Oliva, Martinelli E., Torcasso, Piampiani, Michelozzi, Servillo, Wahabi, Batacchi, Fedele. All.: Ambrosio.