Prato, un’altra sfida... capitale Ecco la trasferta contro la Roma

Dopo il bel successo ottenuto nel turno precedente ai danni della forte Virtus Ciampino, la squadra femminile del Prato Calcio a 5 si appresta ad affrontare un’altra formazione della Capitale. Si tratta della Roma Calcio Femminile contro cui le biancazzurre si dovranno misurare in trasferta. Il match sarà infatti giocato oggi alle ore 16 al Pala Anselmi di Fabrica di Roma. Anche l’avversario odierno è piuttosto quotato: la Roma è quarta in classifica, mentre le pratesi sono salite in settima posizione dopo la scorsa giornata. Queste le altre gare in programma nel ventiduesimo turno: Virtus Ciampino-Sabina Lazio, Athena Sassari-Cus Pisa, Brc Roma-Pistoia, Shardana Futsal-Arzachena. La classifica del girone B della serie A2 femminile: La 10 Livorno 45 punti; Sabina Lazio 43; Virtus Ciampino 38; Roma Calcio Femminile 34; Arzachena 33; Pistoia 29; Prato Calcio a 5 e Brc Roma 21; Shardana 19; Cus Pisa 11; Athena Sassari 8; San Giovanni 4.

M.M.