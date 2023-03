Prato, trasferta delicata a Modena Lanieri a "secco" da gennaio

Trasferta delicata per la Pallamano Prato, chiamata a raccogliere punti preziosi in chiave salvezza sul campo di una Pantareitalia Modena. I pratesi, che non vincono dal 22 gennaio scorso, hanno due punti di vantaggio sulla zona retrocessione: a quattro turni dalla fine della regular season sono chiamati a migliorare la posizione, ma i padroni di casa vogliono dare un seguito al successo ottenuto nel turno precedente. A Modena fischio d’inizio alle 18.30. Le altre partite della decima giornata di ritorno: Verdeazzurro-Ferrara, Monteprandone-Pescara, Camerano-Chiaravalle, Pallamano 85 San Lazzaro-Cingoli, Bologna United-Tavarnelle, Parma-Lions Teramo. La classifica del girone B della serie A2 maschile: Macagi Cingoli 44 punti, Pallamano 85 San Lazzaro 37, Giara Assicurazioni Ferrara 32, Camerano e Chiaravalle 31, Verdeazzurro 27, Bologna United 23, Pantareitalia Modena 17, Tavarnelle 15, Cold Point Parma 14, Prato 10, Monteprandone 9, Lions Teramo 8, Prestiter Pescara 5.

M.M.