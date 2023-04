Prato, successo per il primo trofeo Drifting al Car Park

Prato, 20 aprile 2023 – È stato un grande successo il primo Trofeo Drifting Città di Prato 2023, che si è svolto al Car Park di viale Marconi nell'area Fiera ed ha visto l’esibizione di vetture a trazione posteriore. Tre le categorie in gara con la Pro la Pro2 e la Street Open con i piloti che hanno percorso una serie di curve in controsterzo, mantenendo la vettura di traverso, con maggiore angolo possibile e toccando dei cosiddetti clip point, ovvero dei riferimenti nel tracciato stabiliti dai giudici. Le prove sono state giudicate da una terna di giudici esperti e non è stata una prova a tempo, bensì di abilità e tecnica di guida. Le vetture si sono sfidate a coppia e vinceva chi manteneva di traverso la vettura con maggiore angolo di imbardata con le traiettorie richieste. "La frase più ricorrente dei tanti appassionati che sono venuti a seguire l'evento è stata “bellissimo evento” – spiega Rodolfo Guidotti, responsabile della D-Race -. Per noi quindi è stato bello poter far divertire tanti spettatori e ringraziamo i piloti partecipanti ed il pubblico che ci ha seguito. L’unione fa la forza e solo con il Patrocinio di Aci Prato e il Comune di Prato siamo riusciti a creare una bella manifestazione". Nella Categoria Pro vince Alberto Meregalli davanti a Samuele Milani e Alex Gritti. Nella Categoria Pro2 Alberto Festival viene premiato sul gradino più alto del podio, secondi e terzi si sono classificati Riccardo Geltrude e Matteo Schierano. Nella Categoria Street Open prende più punti Stefano Maniscalco a seguire Andrea Tesi e Andrea Gatti. "Uno spettacolo da riproporre perchè è piaciuto molto - annuncia il direttore di Aci Prato Claudio Bigiarini -. L'area di viale Marconi si presta a queste iniziative e per altre opportunità"

