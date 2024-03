Prato salvo L’ultima vittoria regala sicurezza

Prato

PRATO (4-3-1-2): Ricco; Laverone, Angeli, Diana, Stickler; Sadek (70’ Gemignani), Gargiulo (55’ Sowe), Trovade; Nannucci (55’ Limberti); Bigonzoni (81’ Oliverio), Moreo (90’ D’Agostino). All. Ridolfi.

SANGIULIANO CITY (4-3-3): Manfrin; Anton (70’ Atzeni), Bruzzone, Ronchi, Girgi; Palesi, Guerrini, Sighinolfi (86’ Vaccarella); Mutton (70’ Queros), Makni, Cogliati. All: Ciceri.

Arbitro: Schmid di Rovereto.

Reti: 45’ (r) Moreo.

Continua a vincere il Prato, che supera di misura il Sangiuliano City e raggiunge definitivamente la salvezza nel girone D di serie D, salendo a quota 43 punti. Parte bene la formazione ospite, che si rende pericolosa per la prima volta attorno al 6’ con un tiro di Anton dal limite parato in due tempi da Ricco . Al 20’ ci prova anche Cogliati con una conclusione rasoterra dal limite che termina a lato. Il San giuliano City si fa preferire nel palleggio e nella gestione di palla, mentre il Prato bada più che altro a difendersi e prova a ripartire. Al 30’ Makni di testa ha una buona opportunità, ma indirizza comodo fra le braccia di Ricco, ben posizionato. Al 32’ prova a rispondere la squadra di casa con Trovade, che direttamente da calcio d’angolo sorvola la traversa della porta ospite. Al 36’ Palesi dal lato destro dell’area di rigore colpisce male il pallone per crossare e centra lo spigolo dell’incrocio dei pali, con palla che termina poi sul fondo. Al 38’ l’occasione più ghiotta per il Sangiuliano City: Angeli perde un pallone sciagurato al limite dell’area e Cogliati si invola verso la porta, ma calcia a lato incredibilmente a tu per tu con Ricco, aprendo troppo il piatto sinistro. Al 44’ Ancora Cogliati, stavolta libero sul lato sinistro dell’area di rigore, viene murato dall’uscita bassa di Ricco, strepitoso nell’occasione a mantenere inviolata la porta del Prato. Un minuto dopo Bigonzoni scappa sulla destra in contropiede e mette al centro per Moreo, cinturato da Mutton al momento della conclusione: per il direttore di gara non ci sono dubbi nell’assegnare il penalty ai padroni di casa. Sul dischetto si presenta lo stesso Moreo che insacca e porta in vantaggio il Prato proprio allo scadere.

Nella ripresa ci prova subito Diana sugli sviluppi di un corner per il Prato, ma il suo colpo di testa finisce sull’esterno della rete. Risponde al 52’ con un bel tiro da fuori Palesi per il Sangiuliano, ma Ricco è attento. Al 66’ serve un altro miracolo di Ricco sul colpo di testa ravvicinato di Girgi per mantenere inviolata la porta del Prato. Al 73’ sugli sviluppi di un corner è Makni ad impegnare l’attento Ricco, bravo a distendersi in tuffo per allontanare la minaccia e poi, un minuto dopo, a respingere anche la battuta da fuori di Queros. All’84’ Sowe si divora il possibile 2-0 in contropiede.

