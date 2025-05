Prato per la Vita, la tappa di Seano

Prato, 29 maggio 2025 – Buona partecipazione alla corsa serale di Seano per Prato per la Vita, appuntamento podistico organizzato dalla Podistica Jolly Run sotto l’egida del Comitato Uisp di Prato.

QUI LA FOTOGALLERY

L’evento, che ripropone una formula ormai consolidata e apprezzata negli anni, ha previsto un'iscrizione simbolica di 2 euro. L’intero incasso, al netto delle spese organizzative, sarà devoluto a due importanti realtà del territorio: l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e la Vagamonti APS, impegnata nel supporto a persone con disabilità motorie temporanee o permanenti. Il prossimo appuntamento del circuito è fissato per mercoledì 29 maggio a Narnali, con partenza dalla sede sociale della Podistica Narnali.

La media serale di partecipazione supera i 150 camminatori, con partenza libera a partire dalle ore 19. Questo circuito podistico serale, nato grazie alla sinergia tra il Comitato Uisp di Prato e le società podistiche locali, rappresenta un’occasione di sport, socialità e solidarietà. Ad ogni appuntamento la partenza si sposta in una diversa località, dando vita a un calendario di 13 camminate ludico-motorie, in programma dal 6 maggio al 19 giugno, come indicato nel Calendario Uisp. Il servizio fotografico della serata è stato curato dalla Ets “Regalami un Sorriso”.

Prossimi appuntamenti:

9.05.2025 - Circolo Grassi Narnali

3.06.2025 - Figline

5.06.2025 - Vergaio Le Lumache

10.06.2025 - Kepos

12.06.2025 - Viaccia

19.06.2024 - Ex Ippodromo PO Le Lumache