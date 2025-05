Kabel, è l’ora dell’under 15. Sotto con le finali nazionali

Inizia l’avventura delle Finali nazionali Under 15. I campioni di Toscana della Kabel Volley Prato rappresenteranno la nostra regione nella fase finale di categoria, iniziate da ieri e in programma fino al 2 giugno nella doppia sede di Fondi e Gaeta (Lazio). Ventotto formazioni da tutta Italia si sfidaono per lo scudetto tricolore e tra queste, appunto, anche la squadra allenata da Mirko Novelli e Alessandro Vannini.

Articolata la formula delle finali con una prima fase di "qualificazione" che vedrà protagoniste 16 squadre, tra cui non ci sarà Prato, che si giocheranno i quattro posti disponibili per accedere alla fase finale dove si aggiungeranno alle 12 già qualificate per comporre quattro gironi da altrettante formazioni che si disputeranno con la formula del girone all’italiana con gare di sola andata.

La Kabel entrerà in scena, quindi, dalla fase successiva e, nel Girone E della fase finale sarà opposta a due corazzate come Materdomini Volley (Puglia) e Cucina Lube Civitanova (Marche) e ad una delle formazioni che l’avranno spuntata nella suddetta fase di qualificazione.

Il programma della Kabel: 30/05 ore 18: Materdomini – Kabel Volley Prato (Palasport Fondi); 31/05 ore 09 Kabel Volley Prato-Cucina Lube Civitanova; 31/05 ore 16 Kabel Volley Prato– una delle squadre qualificate. Ecco la formazione del Volley Prato under 15: Alfaioli, Colico, Franza, Gaiofatto, Giardinelli A., Giardinelli M., Giustini, Innocenti, La Mendola, Lucchesi, Maggini, Mazzoni, Picchi, Vannini. All. Mirko Novelli; 2° All. Alessandro Vannini, dirigente accompagnatore Elisa Longhitano.