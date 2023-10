Prato, oggi il derby con l’Aglianese. Novelli: "Voglio segnali di crescita"

CALCIO SERIE D

Derby fra due "deluse" da questo avvio di stagione. Nella quarta giornata del campionato di serie D girone D il Prato ospiterà l’Aglianese, oggi a partire dalle 15 al Lungobisenzio. Due squadre nei bassifondi, coi biancazzurri ancora a caccia della prima vittoria e i neroverdi con soli due punti in più dei pratesi. Non a caso, capendo l’importanza del momento, una rappresentanza degli ultras biancazzurri ha voluto parlare ed incontrare la squadra, l’allenatore Novelli e il ds Bolzan al termine della rifinitura di ieri, chiedendo il massimo dell’impegno e garantendo sostegno.

La realtà neroverde si è completamente rinnovata rispetto alla passata stagione. Il nuovo presidente dell’Aglianese è l’imprenditore Fabio Fossati (Gruppo AF Costruzioni). Il nuovo allenatore è invece l’esperto Ivan Maraia, ex Lucchese, un profilo davvero di alto livello per la categoria. Squadra completamente rinnovata. In difesa spiccano l’esperienza dell’ex Pistoiese Viscomi e dell’ex Jolly Montemurlo Pupeschi. A centrocampo Marino, ex Messina, e Simonetti a fare da schermo al talento di Gabbianelli, ex Prato e Rimini, schierato dietro le punte Bifini (ex Genoa) e Bocalon, ex biancazzurro ed ex di Venezia e Mantova, vero "colpo" del mercato neroverde. In settimana l’Aglianese ha effettuato un nuovo acquisto ingaggiando l’attaccante classe 2000 Reda Eddrraj, ex Malcantone. Malgrado tutti questi innesti di livello, però, l’Aglianese è partita male come il Prato in queste prime giornate e si trova appena due lunghezze avanti ai biancazzurri, con 3 punti frutto di una vittoria e due sconfitte (l’ultima domenica scorsa in casa con la Pistoiese). "Conosciamo bene il valore dell’avversario e l’importanza di partite come queste per il contesto e per i tifosi. Ma anche un derby, come ogni altra partita, vale 3 punti. mi aspetto segnali di crescita dal gruppo che si sta allenando con volontà e predisposizione – spiega Raffaele Novelli, allenatore del Prato -. Capisco i tifosi che vorrebbero vincere sempre. Ma le sconfitte vanno analizzate con equilibrio, capendo anche quali sono stati i segnali positivi".

Potrebbero vedersi alcune novità nel 4-3-3 del Prato, vista la sicura assenza di Casucci (ultima giornata di squalifica) e del portiere Fogli e le non perfette condizioni di Marangon e Piccoli (entrambi vanno verso il forfait, ma Novelli scioglierà le riserve a poche ore dal match). In porta dovrebbe essere confermato Balducci. Difesa a 4 con Vitale, De Pace, Monticone e Lambiase. In mediana quasi certamente Cela, Gemignani e Trovade, con Mobilio, Tedesco e probabilmente Oliviero sul fronte offensivo. A dirigere il derby sarà Sebastian Petrov di Roma.

L.M.