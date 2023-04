Prato ko in casa: girandola di gol, ma alla fine il derby va al Real Forte Querceta

Prato, 2 aprile 2023 - Il derby se lo aggiudica il Real Forte Querceta, che si impone per 3-2 sul Prato e fa un bel passo in avanti in classifica, lasciando i biancazzurri a quota 42 punti e pericolosamente vicini alla zona play out del girone D di serie D. Al 23’ si vede il Real Forte Querceta in avanti con il colpo di testa di Pegollo che si stampa sul palo, ma sulla ripartenza successiva dei biancazzurri Diallo viene messo giù in area di rigore da Masi e guadagna un penalty.

Dal dischetto si presenta Ciccone che al 25’ porta avanti con freddezza i suoi. Gara comunque equilibrata. Al 35’ arriva il pareggio ospite: cross dalla destra di Bortoletti e Bertipagani, appostato sul secondo palo, infila il più facile degli 1-1 con un tocco preciso sottomisura. Al 45' Rosati dal limite con un bel calcio di punizione porta però in vantaggio il Real Forte Querceta e manda le due squadre negli spogliatoi.

In avvio di ripresa Bertipagani serve Betti che arriva in corsa e spara alto da buona posizione. Tre minuti dopo ci prova anche Pegollo con un diagonale che termina a lato. Al 63’ occasionissima per Frugoli, che, ben lanciato in profondità da Diallo, sceglie l’esterno a tu per tu col portiere ospite e non trova lo specchio della porta. Al 67’ azione manovrata dei biancazzurri con scarico di Frugoli per Cela che smarca Trovade al tiro, ma la conclusione del numero 32 di casa è troppo centrale per impensierire Pastine che respinge con i pugni.

Al 70’ il Real Forte Querceta cala il tris con il gol di Bortoletti che mette in ginocchio i padroni di casa. All’86’ il Prato accorcia le distanze con il guizzo di Cela, abile a raccogliere un pallone vagante in area di rigore e a girarlo alle spalle di Pastine di prima intenzione. Nel lungo recupero finale il Prato tenta l’assalto al fortino ospite per pareggiare, ma rimane in inferiorità numerica per l’espulsione al 94’ di Aprili (doppio giallo). Nonostante gli sforzi profusi, però, il risultato non cambia più e alla fine a festeggiare al Lungobisenzio è il Real Forte Querceta.

Prato-Real Forte Querceta 2-3 PRATO (3-4-2-1): Fontanelli; Nizzoli (95’ Soldani), Colombini (13’ Bassano), Campaner (71’ Petronelli); Aprili, Del Rosso, Trovade, Ciccone; Cela, Renzi (57’ Frugoli); Diallo. Allenatore: Brando. REAL FORTE QUERCETA (4-3-1-2): Pastine; Meucci (84’ Bucchioni), Tognarelli, Masi, Giubbolini (89’ Romiti); Bortoletti, Fazzi (97’ Bianchi), Betti (51’ Lazzoni); Bertipagani; Rosati, Pegollo. Allenatore: Venturi. Arbitro: Giordano di Grosseto. Reti: 24’ (r) Ciccone, 35’ Bertipagani, 45’ Rosati, 70’ Bortoletti, 86'’ Cela, Note: 94’ espulso Aprili.