Prato, c’è un caso portiere In bilico il futuro di Bertini

Scoppia il caso portiere nell’ambiente biancazzurro. Dopo la sfida di domenica contro il Corticella, persa malamente, resta un punto interrogativo sul futuro di Tommaso Bertini, giovane estremo difensore voluto dal Prato, la cui posizione sembra ora in bilico. Il ragazzo, in maniera abbastanza inusuale, è stato sostituito dopo pochi minuti della ripresa, ma sul momento si era pensato ad un normale infortunio. A far esplodere la bomba ci ha pensato il tecnico Lucio Brando nella conferenza stampa post partita, sottolineando alcuni non precisati comportamenti "poco rispettosi verso il gruppo, i tifosi e la società". Da voci di corridoio ben informate pare che a scatenare l’ira dell’allenatore sia stato il fatto che il portierino laniero, dopo la sostituzione e la doccia, abbia abbandonato l’impianto di Corticella con mezzi propri senza attendere i compagni e senza avvisare nessuno. E sempre stando a sentire i rumors, sarebbe lo stesso Bertini ad aver palesato un momento di difficoltà personale relativo alla sua carriera calcistica. Sono voci, appunto, mentre la società per il momento non ha preso posizione. E non è chiaro cosa accadrà e se il ragazzo farà ancora parte o meno della rosa del Prato. Sembra che oggi sia previsto un incontro chiarificatore fra il giocatore e la dirigenza, per capire se Bertini rimarrà in rosa o se si arriverà ad una rescissione del contratto. In questo caso la squadra biancazzurra proseguirà la stagione affidandosi a Falsettini e all’esperienza di Fontanelli.