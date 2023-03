Prato, c’è la Sammaurese "È squadra tosta. Attenti"

Biancazzurri a caccia di una vittoria per rilanciarsi e per proseguire la striscia positiva. Oggi pomeriggio a partire dalle 14.30, nella partita valevole per la 31esima giornata del campionato di serie D girone D, il Prato affronterà allo stadio Lungobisenzio la Sammaurese. La squadra di San Mauro Pascoli è attualmente all’ottavo posto in classifica con 42 punti, frutto di 10 vittorie, 12 pareggi e 8 sconfitte. Una squadra solida, attrezzata e ben costruita che ha realizzato 39 reti e ne ha subite 34. Con 8 sconfitte al proprio attivo, la squadra romagnola è la terza compagine meno battuta del campionato dopo Giana Erminio e Pistoiese (3 sconfitte a testa). Insomma, ai biancazzurri serviranno concentrazione e cuore per superare l’ostacolo.

"Partita complicata come ce ne sono moltissime in questo girone. Anche la Sammaurese è una squadra molto competitiva, ma per proseguire nel nostro percorso e per regalare ancora soddisfazioni al nostro pubblico dobbiamo assolutamente provare a fare risultato – commenta Lucio Brando, allenatore del Prato –. Troveremo una squadra che da tanti anni fa questa categoria e che sa cosa fare in campo. E’ una delle squadre che ci ha messo più in difficoltà in assoluto nella partita di andata. Servirà attenzione. Sono soddisfatto del lavoro settimanale e della mentalità che ho visto".

Nelle fila del Prato mancheranno sicuramente gli infortunati Angeli, Bassano e Giuffrida e anche Frugoli non è ancora pronto per tornare fra i convocabili. Solito 3-4-2-1 per la formazione biancazzurra. In porta Bertini. In difesa Nizzoli, Colombini e Sciannamè. Sulle corsie laterali a sinistra Nicoli e a destra Aprili, mentre al centro dovrebbero agire Soldani e Trovade, con Ciccone e Mobilio a supporto della punta Diallo. La Sammaurese ha una rosa di buon livello nella quale spiccano il difensore Benedetti, gli ex biancazzurri Gaiola e Masini , oltre agli attaccanti Merlonghi, capocannoniere della squadra con 11 reti e Maltoni (7 reti).

Gli ospiti però dovranno fare a meno proprio della punta Merlonghi, oltre che del difensore Maggioli, entrambi fermati per un turno dal giudice sportivo. La gara sarà diretta da Antonio Liotta di Castellammare di Stabia, coadiuvato dai due assistenti Riccardo Liotta di San Donà di Piave e Pietro Fortugno di Mestre.

L. M.