Il Prato pareggia con l'Aglianese e brinda alla tranquilla salvezza

Prato, 30 aprile 2023 - Salvi con una giornata di anticipo. Il Prato brinda alla permanenza in serie D impattando per 1-1 nel derby casalingo contro l’Aglianese e ottenendo il punto che basta per arrivare a quota 49 e mettere 4 lunghezze di distanza fra sé e la zona play out, a una giornata dal termine del girone D. Prima del match viene premiato Claudio Sciannamè, capitano del Prato, alla sua ultima partita casalinga con la maglia biancazzurra dopo 125 gare giocate, visto che ha già annunciato il suo ritiro a fine stagione. In tribuna anche l’ex premier Matteo Renzi per assistere al derby fra Prato e Aglianese e sostenere il figlio Francesco e i suoi compagni in questa sfida fondamentale per la salvezza. Ma parliamo della partita. All’11’ primo affondo dell’Aglianese con il missile terra aria di Mariani che centra il palo dal limite dell’area. Al 14’ la curva espone uno striscione per omaggiare l’addio al calcio di Alessandro Diamanti, pratese ed ex giocatore biancazzurro in serie C, agli esordi della sua carriera. Al 18’ la formazione neroverde passa in vantaggio con il gran gol su punizione di Bigica, che trova leggermente impreparato sul suo palo Falsettini. Il primo tempo si chiude quindi con gli ospiti in vantaggio di un gol.

Nella ripresa Al 59’ arriva il meritato pareggio dei biancazzurri: Mobilio scappa sulla destra e mette al centro per l’accorrente Cela, che non lascia scampo con un piatto centrale all’incolpevole Spurio e riporta in parità il risultato. Dopo il pari i ritmi si abbassano. Il punto sta bene ad entrambe le formazioni per centrare la matematica salvezza e la gara scorre via tranquilla senza troppi sussulti fino al triplice fischio finale.