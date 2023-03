Prato a confronto con la capolista Un match all’insegna del miracolo

Dopo la sosta dovuta alle Finals di Coppa, il Prato Calcio a 5 torna in campo per giocare il più classico dei testa-coda con la capolista Ecocity Genzano (PalaCesaroni, ore 18). Per i biancazzurri impegnati in una difficilissima corsa alla salvezza, si tratta di un ostacolo molto difficile da superare, considerato che i laziali potranno disputare questa gara in casa. Pronostico tutto per i primi della classe e pratesi a caccia di un miracolo in una ventiseiesima giornata che prevede anche queste sfide: Todis Lido di Ostia-Italpol, Città di Massa-Cus Molise, Active Network-Futsal Cesena, Sporting Hornets-Eur, Roma C5-Saviatesta Mantova. La classifica del girone B della serie A2 maschile: Ecocity Genzano 56 punti; Todis Lido di Ostia 55; Futsal Cesena 42; Lazio 37; Mantova 35; Roma C5 34; Active Network 33; Cus Molise 29; Sporting Hornets e Modena Cavezzo 27; Italpol 24; Eur 18; Città di Massa 9; Prato Calcio a 5 4. E’ un Prato C5 in lutto, quello che affronterà il Genzano, per la prematura scomparsa di un suo ex allenatore, lo spagnolo Jordi Hernandez Martinez, stroncato a 51 anni da un male incurabile.

Massimiliano Martini