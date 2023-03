Prato 2000, missione quasi impossibile

Sfida sulla carta proibitiva per il Prato 2000. Il fanalino di coda del girone B di Eccellenza, infatti, oggi pomeriggio alle 14.30 avrà il duro compito di ospitare la Colligiana, seconda forza del raggruppamento con 46 punti (14 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte). "I ragazzi stanno mettendo il massimo dell’impegno in ogni partita. Sappiamo che la situazione è difficile, ma onoreremo il campionato fino alla fine – commenta Tommaso Testa, dirigente che per il momento ha assunto il ruolo di allenatore in panchina in attesa di capire se arriveranno ulteriori decisioni da parte della società dopo l’esonero di Gassani -. La Colligiana è una squadra che ha ben altre ambizioni rispetto alle nostre, ma per i giocatori del Prato 2000 ogni partita deve rappresentare un modo per mettersi in mostra e per provare a recuperare anche la gioia di giocare a pallone. Finchè la matematica non ci condannerà continueremo a crederci". Assenti, nelle fila del Prato 2000, gli infortunati Daddi, Casati e Tallarita e lo squalificato Fall.

L.M.