Poggio, un altro punto nel sacco Il Csl Psc ko con la Settignanese

Fa un altro passo verso la vittoria del campionato Giovanissimi regionali il Poggio a Caiano di mister Del Bianco. I medicei impattano a reti bianche nello scontro al vertice giocato al Martini contro la Fortis Juventus. Un pareggio che assume una connotazione positiva perché da un lato serve a lasciare immutato il vantaggio di tredici lunghezze sulla truppa di Borgo San Lorenzo, e dall’altro è utile per aumentare a cinque punti il divario dal Coiano Santa Lucia Prato Social Club. I biancazzurri, seconda forza del torneo, infatti perdono a sorpresa sul campo della Settignanese. E’ vero che si parla della quinta della classe, ma è altrettanto verso che il Csl Psc sta lottando per il titolo e quindi passi falsi non erano concessi. A decidere il match in favore della truppa di casa sono stati i gol di Virdis e Lazzeri. Tra gli Allievi regionali torna alla vittoria il Coiano Santa Lucia Prato Social Club che si impone per 4-1 sul Casellina, merito delle marcature di Fantacci, Lemma, Gori e Dini (per gli ospiti gol della bandiera di Boscherini). In classifica i lanieri sono sesti.