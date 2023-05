Poggio a Caiano, sfida di Supercoppa

Dopo l’entusiasmante vittoria ai tempi supplementari nello spareggio per l’aggiudicazione del campionato Giovanissimi regionali, adesso per il Poggio a Caiano è tempo della Supercoppa di categoria. I medicei faranno il debutto nella competizione oggi alle 17.30 sul terreno dei Giovani Fucecchio. Il match si preannuncia equilibrato: perché da un lato è vero che in campionato i padroni di casa hanno totalizzato quattro punti in più, ma è anche vero che i medicei avevano un girone più complicato, in cui si è assistito a un entusiasmante testa a testa col Coiano Santa Lucia Prato Social Club, andato ko alla 31esima partita della stagione. Questa lotta così sudata per il titolo potrebbe rappresentare un piccolo svantaggio per il Poggio a Caiano che ha dato il tutto per tutto in campo, a differenza del Fucecchio certo del titolo e che ha avuto tempo per preparare la sfida inaugurale della Supercoppa di categoria. L’altro match della Supercoppa Giovanissimi è fra Lido Camaiore e San Miniato, rispettivamente vincitori del gruppo C ed E.