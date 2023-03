Poggio a Caiano contro il Lanciotto

Il duello a distanza fra Poggio a Caiano e Coiano Santa Lucia Prato Social Club non conosce soste nel campionato Giovanissimi regionali. I primi a scendere in campo stamani alle 10.45 saranno i medicei. La capolista è attesa dalla trasferta sul campo del Lanciotto Campi Bisenzio. Un match che vede il Poggio a Caiano (nella foto il tecnico Del Bianco) favorito, anche alla luce delle motivazioni, con i medicei che sognano una vittoria storica del girone e i fiorentini che invece ormai sono salvi già da settimane. Più complicato invece l’impegno del Csl Psc che alle 11 ospita lo Sporting Arno. Di fronte si ritrovano la seconda e la quarta forza del torneo, con gli ospiti che hanno ancora speranze di poter scavalcare la Fortis Juventus, terza. I biancazzurri lanieri però al contempo sanno di non potere più sbagliare un colpo per alimentare le speranze di titolo. Passando agli Allievi regionali il Coiano Santa Lucia Prato Social Club stamani alle 10.15 sfiderà lo Sporting Arno.