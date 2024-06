Pattinaggio, la Primavera esulta: Desirèe Cocchi è campionessa italiana

Prato, 2 giugno 2024 - Desirèe Cocchi si è laureata campionessa italiana della categoria “senior”. Questa la sentenza emessa dal campionato italiano Fisr di pattinaggio artistico che sta andando in scena in questi giorni all'Estraforum, e che sta vedendo sfidarsi nelle varie categorie i migliori pattinatori e le migliori pattinatrici d'Italia. La ventiquattrenne agonista della Primavera Prato appare ormai sempre più protesa verso il ruolo di allenatrice, visto che sempre più spesso affianca ormai da qualche anno la sorella Candida in questo ruolo. Ma non ha mai smesso di gareggiare, affiancando la nuova carriera a quella di agonista. E dopo aver vinto tutto a livello giovanile (fra cui il titolo di campionessa del mondo nella categoria “junior”, conquistato nel 2018 in Francia) è salita sul gradino del podio anche nella massima categoria. Nella quale aveva comunque ben figurato anche in Europa e nel mondo in generale, andando talvolta a podio. Per un successo che promette quindi di rilanciare ulteriormente le ambizioni di Desirèe anche in ottica internazionale, considerando che proprio nella seconda parte dell'anno si terranno le sfide più impegnative e prestigiose. Ripartendo dai Mondiali, che si svolgeranno proprio a Maliseti. “Per me è il sogno di una vita. Quello che ho sempre rincorso da quando da piccola e vedevo le gare delle “grandi” - ha commentato la diretta interessata - grazie a tutte le persone che mi sono state vicine. E a me, per non aver mai smesso di crederci, per essermi rialzata dopo ogni delusione e per averci sempre provato, in tutti questi anni”.

G.F.