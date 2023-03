Pallamano Prato e Camerano In palio ci sono punti preziosi

Il terzultimo appuntamento stagionale per la Pallamano Prato potrebbe rivelarsi decisivo per la permanenza di questa squadra nella serie A2 Silver, nome che prenderà dalla prossima stagione questa categoria che sarà suddivisa in due livelli (silver, appunto, e gold). Dopo il bel successo ottenuto a Modena nel turno precedente, bomber Liccese e compagni concedendo il bis al cospetto del Camerano e attendendo in contemporanea la probabile sconfitta del Teramo in quel di Cingoli, potrebbero infatti conquistare la matematica certezza della salvezza. Di mezzo però c’è il Camerano, che fa parte dei piani alti della classifica e che deve cercare di fare propri i due punti per restare in corsa per un posto fra le prima tre della classe. L’appuntamento è per stasera alle ore 21 al PalaKeynes. Le altre gare in calendario nell’undicesima di ritorno: Cingoli-Lions Teramo, Chiaravalle-Parma, Pallamano 85 San Lazzaro-Bologna United, Ferrara-Modena, Pescara-Verdeazzurro Sassari, Tavarnelle-Monteprandone.

M. M.