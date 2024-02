Obiettivo Sammaurese. Il Prato a caccia di punti

Obiettivo Sammaurese. Trasferta delicata per il Prato, la prossima, ma fondamentale per cercare di allontanarsi dalla zona play out. Approfittando della sosta per la Viareggio Cup i biancazzurri continuano a lavorare per farsi trovare pronti al rientro in campo. La data da segnare sul calendario è domenica 17 febbraio: per i biancazzurri ci sarà in programma, appunto, una trasferta da prendere con le molle, contro una squadra che attualmente dista solo quattro lunghezze in classifica dal Prato con i suoi 31 punti frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte in questa prima parte di stagione. Si preannuncia una partita aperta a qualsiasi risultato, visto che anche la Sammaurese, come il Prato, non è imperforabile in difesa (27 i gol incassato, contro i 30 dei biancazzurri) ed entrambe le squadre hanno superato la media di un gol segnato a partita (28 la formazione di San Mauro, 24 i lanieri). Entrambe, infine, vengono da un bel successo, visto che la Sammaurese ha battuto fuori casa la Pistoiese. Inutile dire che sarà fondamentale provare a vincere, dopo il successo nello scontro diretto con il Progresso (il primo dell’era Ridolfi in panchina), ma anche ritrovare gioco e idee in fase offensiva. In questi giorni, per prepararsi al meglio e far guadagnare minutaggio anche a chi ha giocato meno, Il Prato è stato ospite della Fiorentina per un allenamento congiunto allo stadio Franchi. Da oggi riprenderanno gli allenamenti, sotto gli occhi di Ridolfi. Assenti Cela (difficile stabilire una data certa di ritorno in campo dopo l’infortunio al piede), Sowe (braccio rotto) e Santarpia (solo un acciacco). Nella scorsa settimana lavoro differenziato e personalizzato, invece, per gli acciaccati Moreo (scongiurati interessamenti gravi del ginocchio per la punta biancazzurra dopo l’infortunio di domenica scorsa), Diana, Angeli e Bigonzoni, che comunque questa settimana torneranno ad allenarsi con il gruppo e dovrebbero riuscire ad essere a disposizione per la trasferta di domenica prossima.

Nel frattempo sono arrivate grandi soddisfazione per dal settore giovanile. Il responsabile della scuola calcio biancazzurra, Andrea Maretto, ha ricevuto uno dei riconoscimenti assegnati dal Coni regionale durante il "Bacchino Sport" per la sua attività a favore dello sport giovanile. "Sono onorato di ricevere questo riconoscimento nel luogo più rappresentativo della città dove sono nato e cresciuto – ha detto – Dedico questo premio a tutti i bambini e a tutti i ragazzi che in questi due anni hanno vestito la gloriosa maglia biancazzurra. Ringrazio il presidente Commini che ha voluto fortemente ricreare in meno di due anni il settore giovanile e la scuola calcio, dando la possibilità a centinaia di bambini di rappresentare la città di Prato giocando a calcio".

L.M.