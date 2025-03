Serie B, il pratese Montagnolo non è più il vice-allenatore del Cosenza

Prato, 1 marzo 2025 - Renato Montagnolo non è più il vice-allenatore del Cosenza. Il tecnico pratese era approdato in Calabria la scorsa estate, ricomponendo insieme al mentore Massimiliano Alvini la coppia capace di arrivare sino alla Serie A al timone della Cremonese, qualche stagione fa.

Stavolta le difficoltà non sono mancate, anche a causa di un mercato al risparmio condotto giocoforza dalla dirigenza ed alla penalizzazione di quattro punti per violazioni di natura amministrativa segnalate dalla Covisoc.

Non sono comunque mancate prestazioni di livello: Montagnolo ed Alvini lasciano sì i cosentini all'ultimo posto del campionato cadetto, ma ancora in piena corsa per la salvezza. Una scelta dettata forse più come estremo tentativo di dare una scossa, più che per ragioni tecniche.

“Si è concluso momentaneamente il mio rapporto con il Cosenza. Sono passati otto mesi intensi, in cui non è mai mancata la dedizione totale alla causa. Tanto il tempo passato in campo, tante le ore passate ad analizzare più di 170 partite per preparare al meglio ognuna delle 27 gare disputate – ha commentato il trentacinquenne tecnico pratese - ho avuto il piacere di vivere la Calabria come non avevo mai fatto prima: devo dire che nonostante le mie origini catanzaresi, io e la mia famiglia siamo stati accolti con grande calore e ce ne andremo con un po' di magone. Sono mancati i risultati, non impegno e passione”.

G.F.