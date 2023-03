Maliseti, derby dolcissimo

Maliseti Seano

2

Viaccia

0

MALISETI SEANO: Cuorvo, Badiani, Cavalieri C., Paoli, Peschi, Fusco, Campana, Rudalli, Mande (50’ Breschi), Santini, Perna. A disp.: Marini, Chiti, Aiazzi, Salucci, Scardilli, Asara, Menichetti F., Perillo. All.: Fabbri.

VIACCIA: Biancalani, Sforzi, Sammarco (30’ Ciambellotti, 55’ Del Re), Martin (55’ Dessi), Carlesi, Melani (80’ Maccioni), Fedele, Medini, Tomberli, Ridolfi, Rozzi. A disp.: Habibaj, Archinucci, Bucciantonio, Caca A. All.: F.F. Gualtieri.

Arbitro: Pisaneschi di Pistoia.

Reti: 48’ Mande, 75’ Perna.

Il derby del girone A di Promozione si tinge di amaranto. Il Maliseti Seano si impone per 2-0 sui "cugini" del Viaccia e fa un bel passo in avanti in classifica verso la tranquilla salvezza, raggiungendo quota 30 punti (+8 sulla zona play out) lasciando gli avversari a quota 25, in piena lotta per evitare complicazioni di fine stagione.

Partita ad alta tensione a Maliseti, vista la classifica difficile per entrambe le squadre. Parte forte la squadra di casa, che crea due occasioni importanti nei primi 15’: prima ci prova Santini con un bel colpo di testa in anticipo su Biancalani, ma è provvidenziale la respinta quasi sulla linea di un difensore ospite. Poi Paoli da buona posizione calcia a lato senza trovare lo specchio della porta.

Il Viaccia prova a rispondere con la manovra e con il gioco, ma il terreno di gara è a dir poco irregolare e non aiuta gli ospiti nelle loro intenzioni e nel rendersi concretamente pericolosi dalle parti di Cuorvo. Nel recupero della prima frazione di gara, anzi, Mande ruba un pallone ai difensori avversari, che eccedono nel cercare di creare dal basso la manovra, e trafigge il portiere ospite portando in vantaggio i suoi. Si va quindi al riposo con il Maliseti avanti 1-0.

Nella ripresa il primo squillo è del Viaccia, con un bel calcio di punizione di Rozzi che impegna Cuorvo da 25 metri. Al 75’, però, i padroni di casa trovano anche il raddoppio con un bel colpo di testa di Perna su cross pennellato di Rudalli.

Nei venti minuti finali la partita si accende. Si lotta su ogni pallone e il Viaccia tenta in ogni modo di riaprire la partita, ma alla fine sono gli uomini di Fabbri ad aggiudicarsi il derby e tre punti fondamentali per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza. Il Viaccia, invece, dovrà lottare di più per evitare brutte soprese.

L.M.