Luchini conquista un super argento

Si è laureato campione del mondo di snowboard cross poco più di una settimana fa, nella categoria agonistica "upper limb". E nella gara conclusiva della kermesse, insieme al compagno di nazionale Emanuel Perathoner, ha agguantato un’ulteriore medaglia d’argento nel dual banked slalom a squadre. Quel che è certo è che difficilmente Jacopo Luchini (foto) dimenticherà questi mondiali di snowboard paralimpico fa sulle nevi spagnole di La Molina. E dire che il trentaduenne di montemurlese non era arrivato con i favori del pronostico, in quanto non si era ancora del tutto ristabilito dall’infortunio patito lo scorso dicembre. Invece, dopo i primi podi dei mesi scorsi, si è fatto trovare pronto per la massima competizione salendo due volte sul gradino più alto del podio: la prima nella gara individuale, la seconda appunto nel cross a squadre con Perathoner. Per Luchini, insomma, questo primo scorcio di 2023 sta proseguendo nel migliore dei modi.