Le ragazze della Rlc piegate dal Jolly Livorno

Inizio difficile per la Rlc Sistemi Prato nel campionato di serie B regionale femminile. Complici le assenze pesanti di Vannucchi e Sautariello sono state sconfitte per 76-51 da Jolly Livorno. Le labroniche, che hanno una rosa più ampia rispetto alle pratesi, si sono dimostrate squadra cinica e quadrata, dominando il match dal secondo quarto.

Nella prima frazione la Rlc Sistemi resta aggrappata alla partita e chiude sotto di 5 punti al primo intervallo (15-20). Nel secondo quarto Livorno prende in mano il gioco e dà una spallata alla partita, issandosi sul 42-25 all’intervallo lungo. Dopo la sosta, la musica non cambia, anche se le labroniche non spingono più così tanto e Prato dal canto suo bada a limitare i danni e prova blandamente a rientrare in scia. All’ultimo break si arriva con la Rlc Sistemi sotto 56-39. Nel quarto finale la lunghezza della panchina di Jolly Livorno amplifica il divario in campo e le ospiti festeggiano per la meritata vittoria. Ecco il tabellino Rlc Sistemi: Agostini 2, Trucioni 13, Garatti 9, Popolo 3, Mandroni 13, Franchini 6, Ponzecchi 2, Billi 3, Cipolletta, Pagliai ne. All. Pavi Deglinnocenti.