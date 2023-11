Le pagelle. Tutta la difesa non pervenuta. Novelli obbligato a dare la svolta

BALDUCCI 4 Non ha colpe particolari, ma quattro gol sono veramente tanti.

CASUCCI 4 Non si vede praticamente mai oltre la metà campo per tentare una giocata offensiva. Dal 76’ VITALE s.v.

DE PACE 4 Giornata decisamente da dimenticare per tutto il pacchetto difensivo.

ANGELI 4 Non si capisce sui due calci d’angolo come tutto il pacchetto arretrato resti immobile e non marchi.

STICKLER 4 Dietro non è ermetico. Davanti non si vede mai. CELA 4,5 Mancano anche i suoi centimetri in area di rigore. Era partito bene, poi si perde in troppa confusione.

PICCOLI 4,5 Qualche buona cosa, ancora non è al meglio fisicamente. Nel lungo periodo inizia a sbandare come i compagni.

ADDIEGO MOBILIO 4,5 Due fiammate in avvio. Un pizzico di sfortuna, poi come sempre scompar dal campo quando servirebbe il suo aiuto. Dal 63’ MOUSSAID s.v.

MARANGON 5 Anche lui oggi non si salva dalla gogna. Meno brillante del solito, poi si fa male e deve uscire. Dal 44’ GEMIGNANI 5 Entra e tenta di fare il possibile, ma predica nel nulla e con poco costrutto.

OLIVERIO 4 Sembra un giocatore diverso rispetto all’ottima gara col San Giuliano City. Dal 46’ LIMBERTI 4,5 Quasi non si nota il suo ingresso.

TEDESCO 4 Lotta e si danna, ma non tira mai in porta e non vince un duello. Per una punta non è il massimo.

ALL. NOVELLI 5 In campo ci vanno i giocatori. Ma sta al tecnico motivarli o, in alcuni casi, farsi sentire.