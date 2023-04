L’Azzurra si arrende a Bologna Bene invece la squadra maschile

La stagione sta andando avanti a pieno ritmo, avvicinandosi ormai alla sua fase culminante. E per le varie formazioni dell’Azzurra è tempo di tracciare un bilancio che può tutto sommato essere positivo, considerando infatti gli ultimi risultati. Iniziando dalla femminile, con Olivia Nardi, Madeleine Padula e Chiara Mariotti capaci già nelle scorse settimane di portare a casa una medaglia di bronzo al "Trofeo delle regioni" con la rappresentativa toscana. E le ragazze allenate da Francesco Sanna hanno avuto modo nei giorni scorsi di tornare ad allenarsi e a giocare nella piscina di via Roma: la gara contro la corazzata Rari Nantes Bologna si è chiusa 17-5 a favore delle bolognesi, ma non sono mancate note positive. Ottimo anche il rendimento della squadra maschile che disputa il campionato di Promozione: la sfida con l’Acquatempra si è chiusa con un successo per 10-7, a coronare una prestazione di qualità in termini di gioco. E ottima, in chiusura, anche la performance dell’U18, capace di battere di misura (5-4) il Firenze Nuoto alla Colzi – Martini.