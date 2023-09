L’Ariete si scalda. Nuovo triangolare in programma

Si avvicina l’esordio in campionato (il 7 ottobre con il derby casalingo contro il Rinascita Firenze) e l’Ariete scalda i motori in amichevole. Training utili per un gruppo rinnovato e che cambi importanti li ha fatti in tutta la rosa. La prima uscita della Pallavolo Prato è stata un allenamento congiunto con la Pallavolo Scandicci Savino del Bene. Gruppo giovane, under 18, ma talentuoso e ambizioso. Un buon test per Prato che si è imposta in tutti i set disputati. Nuti, poi, ha alzato l’asticella e ha testato il suo gruppo contro la B1 di Castelfranco. Ottimo allenamento contro una squadra di categoria superiore e pace se, in quel caso, tutti i set disputati, erano finiti nelle mani della formazione pisana. Infine il triangolare casalingo con ospiti il Nottolini, altra formazione di B1, e lo Ius Arezzo (B2). Test probante per intensità e per qualità delle avversarie con doppio 1-2 subito da Prato che, però, ha messo in mostra importanti passi in avanti sia dal punto di vista atletico che da quello tattico e dei meccanismi di gioco. Le amichevoli comunque non terminano qua. Massimo Nuti, infatti, ha già programmato un altro test per il 30 settembre quando Prato sarà impegnata in un secondo triangolare, questa volta, con Valdarno (B1) e Calenzano (B2).