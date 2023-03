L’Ariete non deve fallire Duello con Potenza Picena

La corsa playoff nel campionato di serie B2 nazionale femminile non ammette distrazioni per l’Ariete. E così la Pallavolo Prato è costretta a vincere anche stasera alle 19 al PalaPrincipi nella tana del Potenza Picena. Il News System Torresi è una formazione non ancora salva e che quindi deve fare punti per evitare un finale di stagione complicato. Il Pvp dal canto suo però non può lasciare punti per strada, soprattutto al cospetto di una formazione che sembra decisamente alla portata. A dare i favori del pronostico all’Ariete non è solo la classifica, ma anche il risultato dell’andata, con la Pallavolo Prato a imporsi 3-1 al palazzetto di San Paolo. Coach Nuti però dovrà fare a meno di Mazzoni, e le laniere dovranno fare attenzione alla qualità offensiva delle sorelle Concetti, vere trascinatrici di Potenza Picena. Ad arbitrare la gara saranno Santoniccolo e Porti. Questa la formazione dell’Ariete Pallavolo Prato: Falseni, Fanelli, Gianni, Grosso, Goretti, Nuti, Saletti, Piccini, Vignozzi, Nesi, Palandri, Ricci, Tamburini. All. Nuti. Passando alla serie C, l’Ariete è già salva ma l’obiettivo è quello di chiudere in bellezza la stagione. Così stasera alle 21 a Pieve a Nievole si cercherà il colpaccio alla palestra Fanciullacci al cospetto del Montebianco Volley. I pericoli numero uno da fronteggiare per il Pvp saranno Belli e Starnotti, trascinatrici delle pistoiesi.