La Tushe sfida Cassano Magnago E bisogna solamente vincere

Gruppo AF Tushe Prato obbligata a vincere sul campo del Cassano Magnago. A quattro giornate dalla conclusione della regular season e con altrettanti punti da recuperare sulla quota salvezza, le ragazze allenate da Valentina Megli devono tentare di portare a casa la posta piena per continuare a sperare di evitare la coda dei playout. Compito non proprio agevole, considerato che anche le padrone di casa sono alla ricerca di punti per conquistare i playoff, ma le lombarde, classifica alla mano, sembrano insieme al Teramo che le pratesi affronteranno in trasferta alla penultima giornata, l’avversario più abbordabile da qui al termine della stagione regolare. Il match odierno avrà inizio alle ore 18.30 e sarà diretto dagli arbitri Bocchieri e Scavone. Le altre gare in programma nell’ottava giornata di ritorno: Securfox Ferrara-Cellini Padova, Erice-Teramo, Mestrino-Brixen, Casalgrande Padana-Mezzocorona, Jomi Salerno-Cassa Rurale Pontinia.

Massimiliano Martini