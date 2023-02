La Pap si è laureata campione regionale

"Volevamo il titolo e siamo riusciti a conquistarlo. Non possiamo non essere soddisfatti: abbiamo chiuso il 2022 da campioni d’Italia in acque libere ed abbiamo iniziato il nuovo anno laureandoci campioni regionali". Il presidente Gabriele Giusti non nasconde la gioia: la Polisportiva Amatori Prato ha iniziato il 2023 aggiudicandosi il campionato regionale di nuoto "master". Una competizione andata in scena nei giorni scorsi a Livorno, che ha visto scendere in vasca le migliori società toscane. E il sodalizio pratese, grazie alla somma dei singoli risultati ottenuti dai propri atleti, si è piazzato al primo posto della classifica generale delle società, aggiudicandosi il trofeo. Merito, oltre che dello stesso Giusti, anche dei vari Lorenzo Baroni, Sara Biffoni Sara, Simone Boretti, Enrico Caregnato, Ilenia Cencetti, Stefano Colzi, Andrea Crovetto, Marco Galli, Petra De Paoli, Maurizio Di Benedetto, Francesca Draghi, Simona Filippini, Federico Florindo, Tommaso Fuligni, Elena Gavazzi, Emanuele Giannoni, Jean Golin, Marco Gradi, Paola Lombardi, Niccolò Magelli, Iside Marlazzi, Luca Mattei, Leonardo Meoni, Lorenzo Nenciarini, Laura Nuti, Marco Olimpi, Federica Panaccione, Giovanni Pieri, Dimitri Petracchi, Alberto Roggi Gacci, Luca Salati, Ilaria Santi, Chiara Regina, Salvatore Rizzo, Andrea Vannucchi, Mirko Venturini, Stefano Tatano, Daniel Tinti, Riccardo Toni, Isabella Toti, Elisa Tripi e Saverio Tufo. Un successo che per la Pap (lo scorso anno ha celebrato trent’anni di attività) è arrivato a pochi mesi di distanza dall’ottavo Scudetto, visto che Giusti e soci si sono aggiudicati anche il campionato italiano master in acque libere dopo l’ennesimo testa a testa con il Nuoto Grosseto. Un alloro che si è aggiunto a quelli già in bacheca relativi al 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019 e 2021. La kermesse prenderà il via la prossima estate e chissà che la Pap non riesca a calare il poker. "Siamo felici dei risultati raggiunti - ha chiosato Giusti - vogliamo continuare su questa strada, confermandoci competitivi ad ogni livello".

Giovanni Fiorentino