La Pallavolo Prato è salva Esplode la gioia dell’Ariete

Ariete Pallavolo Prato

3

Toyota Scotti Empoli

0

ARIETE PALLAVOLO PRATO: Bartali, Boso, Cecchi, Di Biase, Giacomelli E., Giacomelli M., Giorgetti, Maestripieri, Mattei, Marini, Romagnoli, Nuti, Tempestini, Saccenti. All. Crisanaz.

TOYOTA SCOTTI EMPOLI: Buggiani, Cappelli, Falchi, Fantino, Gotti, Lotti, Maccelli, Macchi, Romanelli, Sabatini, Tagliavia, Tortorelli, Vasco. All. Pocai.

Arbitro: Pini

Parziali: 25-17; 25-21; 25-14.

La Pallavolo Prato è salva. La squadra di coach Crisanaz batte Empoli nel campionato femminile regionale di serie C e conquista la permanenza in categoria con due turni d’anticipo. Serata perfetta per le pratesi che, con l’aggiunta di Cecchi e Nuti, hanno iniziato la gara contratte ma poi non hanno lasciato scampo a una formazione giallonera giovane e fallosa. Dopo il successo al palazzetto di San Paolo è partita la festa. L’Ariete gioca con Giacomelli in regia, Cecchi e Di Biase al centro, Nuti e Bartali in attacco e Romagnoli opposto. Ad alternarsi nel ruolo di libero Maestripieri e Giacomelli. L’inizio è equilibrato fino all’8 pari. Poi il Pvp scappa 13-10, 17-12 e chiude 25-17. Al ritorno in campo Empoli vive il momento migliore, ma poi Prato rientra e vince 25-21. Terzo set senza storia, con l’Ariete che passeggia 25-14 e può festeggiare la salvezza.

SdB