La missione impossibile: "Ravenna, bella sfida"

Domenica scorsa è arrivata la vittoria contro il Carpi, fondamentale per classifica e morale. E anche se stavolta bisognerà vedersela con la prima della classe, e per giunta in piena emergenza, l’obiettivo non può non essere quello di tornare a casa con un risultato positivo. Il Prato si prepara così alla gara in trasferta contro il Ravenna, valida per la diciannovesima giornata del campionato di serie D con fischio d’inizio previsto per le 14,30 di domani. Sulla carta si tratta di un impegno proibitivo, anche alla luce delle sedici lunghezze che separano le due formazioni in graduatoria: il sodalizio biancazzurro è dodicesimo nel girone D a quota 23 punti. A favore degli uomini di Raffaele Novelli giocano però gli ultimi precedenti, per quel che valgono: al Lungobisenzio, all’andata, il confronto si chiuse sull’1-1. E la scorsa stagione furono i biancazzurri a prevalere in entrambe le partite, infliggendo un duro colpo alle ambizioni dei romagnoli. Della rosa avversaria fa peraltro parte Cherif Diallo, perno dell’attacco laniero nello scorso torneo.

Per quel che riguarda gli infortunati, il tecnico dovrebbe poter recuperare capitan Cela (foto) e Bonetti e anche i giocatori messi fuori gioco dall’influenza nei giorni scorsi stanno pian piano recuperando. Ma sul piano del gioco, Novelli potrebbe non confermare il 3-5-2 che ha regalato i tre punti nell’ultima uscita. "Avevamo molti giocatori fuori uso, stavolta potremmo anche trovare altre soluzioni – ha detto – sarà una bella partita, contro una formazione che sta confermandosi continua sotto il profilo del rendimento".

C’è poi il capitolo-mercato, che potrebbe non essere chiuso nemmeno per le operazioni in entrata: dopo il ritorno al Bari dell’esterno Simone Lambiase, il jolly difensivo Daniele Vitale è rientrato a Palermo. La coperta rischia quindi di essere corta nel reparto arretrato e a rinforzare il pacchetto potrebbe arrivare un under.

"C’è questa possibilità, staremo a vedere – ha confermato Novelli, ribadendo però l’intenzione di continuare a puntare sui giovani del vivaio – dobbiamo far crescere e maturare i ragazzi. E riavere a disposizione al più presto anche gli indisponibili".

Giovanni Fiorentino