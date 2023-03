La Lo Conte deve vedersela con Pisa

Partita di cartello per la prima squadra del Progetto Pallacanestro Prato, targata Lo Conte Edile Costruzioni, in serie C Silver. I ragazzi di coach Bertini, questa sera (palla a due alle 21.15) ospiteranno alle Toscanini la capolista Cus Pisa. Il periodo non è dei migliori per i pratesi e l’avversario è forte e vuole rimanere solitario in testa al gruppo (attualmente i pisani sono primi a 36 punti, con Fides Montevarchi). Ci sono tutti gli ingredienti per un disastro o per una grande prestazione da parte della Lo Conte Edile Costruzioni, che punta a compiere una grande impresa sportiva per riavvicinarsi alla prima posizione (Prato si trova al quinto posto con 30 punti). Passando invece alla serie B femminile regionale, la Rlc Sistemi, già sicura della seconda posizione (e di conseguenza di potersi giocare i play off in una gustosissima post season come ciliegina sulla torta di una stagione comunque esaltante) sarà ospite, alle 21.15, sull’ostico parquet della Pielle Livorno, quarta forza del girone. In serie D maschile, questa sera alle 21.15 la Montemurlo Basket sarà impegnata sul difficile parquet di Valdicornia Basket; il Cmb Valbisenzio domani alle 18 ospiterà Gea Grosseto.

L. M.