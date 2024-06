Ighli Vannucchi (a 46 anni) in campo con il figlio Niccolò: playoff vinti e festa promozione

Prato, 8 giugno 2024 – Il prossimo agosto compirà 47 anni, ma l’entusiasmo sembra ancora essere davvero quello dei giorni migliori. Tant’è che, finora, non ha mai davvero preso in considerazione l’ipotesi di ritirarsi. Anzi, qualche giorno fa si è tolto un’altra soddisfazione: conquistare la promozione in seconda categoria avendo il proprio figlio come compagno di squadra.

E’ l’ultima impresa compiuta in ordine cronologico da Ighli Vannucchi, che nella stagione che sta volgendo al termine ha giocato (e fatto la differenza, in virtù dei 15 centri complessivi) nella terza categoria di Lucca tra le fila della Pieve San Paolo. Un’avventura che l’ex calciatore professionista di Prato ha condiviso con il figlio Niccolò, classe 2003. Proprio Vannucchi "junior" ha segnato oltretutto una delle due reti che ha permesso al club lucchese di vincere la finalissima dei playoff contro il Cascio e conquistare il salto di categoria.

"Volevamo vincere insieme e ci siamo riusciti – ha commentato sulla propria pagina Facebook il fantasista cresciuto nel Maliseti, al termine della partita decisiva per la promozione tramite spareggi – babbo e figlio: una storia di calcio da raccontare ai nipoti". Non è nemmeno detto che Ighli appenda definitivamente gli scarpini al chiodo, a questo punto.

Nel corso della sua carriera da professionista le soddisfazioni non gli sono di certo mancate: ha ad esempio indossato in serie A le maglie di Empoli, Salernitana e Venezia, mettendo a referto oltre 200 presenze nella massima divisione. E nel palmarès ha anche il titolo di campione d’Europa conquistato nel 2000 con la Nazionale Under 21 che aveva allora Marco Tardelli come commissario tecnico, in un’epoca in cui il movimento calcistico italiano sfornava talenti ad un ritmo impressionante.

Vannucchi tornerà in campo oggi all’Arechi di Salerno, un terreno di gioco che ha già calcato nella serie A 1998/99: figura anche il suo nome della lista degli ex calciatori degli anni ‘90 e primi 2000 che si sfideranno nell’ambito del raduno di "Operazione Nostalgia". E chissà che l’affetto e il calore della tifoseria non possano indurlo ad andare avanti ancora, un altro anno, da dilettante. Del resto, se i risultati arrivano...