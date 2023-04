Kickers Narnali, battuta Prato Est Bene anche il Tavola contro il Csl

Si va verso le fasi conclusive della regular season nel campionato di calcio a 11 targato Uisp. Il Signa 2007 conserva il suo primato solitario imponendosi con un secco 3-0 nel recupero della quinta giornata di ritorno contro il fanalino di coda Polisportiva S. Andrea e raggiungendo quota 55 punti in testa al gruppo.

All’inseguimento non mollano i Kickers Narnali, che si aggiudicano di misura (1-0) il match sul campo di un’ostica Avis Verag Prato Est (sempre ferma al penultimo posto con 18 punti) e mantengono ben salda la seconda posizione in classifica a quota 52 punti. In terza piazza rallenta il Bellini Giacomo Bacchereto, fermato sull’1-1 dal Real Chiesanuova (quartultimo con 23 punti) e costretto a veder scappare le due di testa con i suoi 47 punti. A quota 44 punti resta il Giusti Stefano Comeana, che però viene incalzato molto da vicino dal Phoenix, vittorioso per 2-1 fra le mura amiche contro il S. Ippolito nello scontro diretto per un posto al sole (il S. Ippolito resta bloccato a quota 38 punti) e ora in risalita a quota 42 punti.

Sorride anche il Tavola, che si impone per 2-1 contro il Csl Prato Social Club e lo supera in graduatoria, raggiungendo i 34 punti e lasciando gli avversari di giornata fermi a quota 32 a metà del tabellone. In risalita, a 29 punti, anche il Prato City, che si libera con un netto 4-0 del S. Andrea (settimana da dimenticare per la maglia nera del gruppo, bloccata a 7 punti) e raggiunge i 29 punti. Nei bassifondi, infine, balzo in avanti del Prato Asd, che raggiunge in penultima posizione con 18 punti l’Avis Verag Prato Est superando per 3-0 il Circolo Ricreativo Nuova Europa, fermo poco più sopra a quota 21 punti.

Dando uno sguardo alla classifica marcatori, resta al comando in solitaria Vanaria, bomber principe della capolista Signa 2007, con 14 reti. All’inseguimento troviamo la coppia formata da Maresia del Bellini Giacomo Bacchereto e Donnini del S. Ippolito, entrambi a quota 13 segnature. In terza posizione Coppola dell’Avis Verag Prato Est e La Rosa dei Kickers Narnali, entrambi a quota 12 gol realizzati.

L.M.