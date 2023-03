Kabel si impone sul Villadoro E resta in corsa per il quarto posto

Tutto facile per il Volley Prato nel match casalingo contro Villadoro, valido per il campionato maschile di serie B nazionale. La Kabel si impone 3-0 al Gramsci Keynes, e resta in corsa per la quarta piazza della competizione. La truppa di coach Novelli scende in campo con Corti e Catalano in diagonale, Matteini e Coletti al centro, Bandinelli e Alpini di banda e Civinini libero. L’inizio è equilibrato: Prato regge 11-9, 15-14 e viene aggiuntato sul 17 pari. Gli ospiti scappano 18-20, Corti a muro firma il 21 pari, poi ancora Corti, Bandinelli e Matteini confezionano il match point. A chiudere è Alpini. Nella ripresa Modena parte fortissimo e sale fino all’1-7. Prato reagisce e con Bandinelli va sull’8-12, poi Matteini firma il 12 pari. Qui i lanieri cambiano passo, salgono 20-18 con un ace di Coletti, ma poi sbagliano troppo e si va ai vantaggi. La chiusura è di Alpini a muro per il 27-25. Infine il terzo set. Anche qui si arriva ai vantaggi con Catalano a mettere giù il 24 pari. Poi a regalare il match ai lanieri sono due errori di Modena.