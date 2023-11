Judo, Giada Fallani campionessa d'Italia ladies F4/F8 nella categoria 63 kg

Prato, 29 novembre 2023 - Grande soddisfazione per Giada Fallani, che in occasione della quinta edizione dei Campionati Italiani Master andata in scena a Follonica si è aggiudicata la medaglia d'oro nella fascia d'età F4/F8, categoria 63 kg, aggiudicandosi così il titolo di campione d'Italia Ladies 2023 e l'ambita Cintura Nera al termine di una gara combattuta ma dove l'atleta pratese è stata pronta a rispondere agli attacchi dell'avversaria. Dopo una partenza in salita, Fallani è riuscita a conquistare la gara finale prima del limite come gli incontri precedenti.

Podio anche per uno degli altri due atleti in gara per l'Universo Judo Club Prato, ossia Fabio Santini, che nella fascia d'età M6/M8 ha centrato il bronzo nella categoria 81 kg, mentre Marco Marcheselli, nella fascia d'età M3/M4, categoria 66 kg, è rimasto ai piedi del podio. Sempre a Follonica sono stati premiati i vincitori del Gran Prix Italia, 2022. Nella fascia d'età M6/M8 ha sollevato il trofeo Santini, dominatore della categoria 81 kg. Eccellenti anche le prestazioni degli arbitri pratesi Gregory Rossi e Giuseppe Broccolo, quest'ultimo convocato anche per la finale dei Campionati Assoluti, che si svolgeranno il 9 e 10 dicembre a Ostia. "Il judo è una disciplina che ha avuto tanti problemi in conseguenza del covid ma ora sta riprendendo pur con fatica - spiega il maestro Beppe Macrì - la nostra associazione si conferma a ottimi livelli tra i master e nel settore arbitrale e attraverso questi istruttori puntiamo a costruire un gruppo di ragazzi che hanno voglia di seguire questo sport".